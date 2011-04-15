Ингосстрах выплатил 12.3 млн руб. за сгоревшую лесозаготовительную технику

Ингосстрах выплатил клиенту 12.3 млн руб. страхового возмещения за лесозаготовительную технику, повреждённую во время пожара. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл 19 февраля 2019 года в Хабаровском крае. Имущество клиента было застраховано в Ингосстрахе от рисков пожара, взрыва в процессе эксплуатации, стихийных бедствий, аварии, опрокидывания, падения, противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения, и ряда других рисков. Договор заключен на три года, лимит ответственности составляет 68.4 млн руб.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 31.10.2019