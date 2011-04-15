Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в январе-сентябре уменьшилась на 3.4% до 633 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в январе-сентябре 2019 года уменьшилась на 3.4% до 633 млрд руб. Об этом свидетельствует отчётность.



За III квартал 2019 года чистая прибыль Сбербанка составила 156.1 млрд руб., это на 31.57% меньше, чем годом ранее.



Чистые процентные доходы банка за 9 месяцев увеличились на 0.26% до 1.04 трлн руб., в III квартале уменьшились на 1.5% до 353.9 млрд руб.



Чистые комиссионные доходы в январе-сентябре выросли на 9.9% до 349.6 млрд руб., в III квартале - на 15.1% до 130 млрд руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 31.10.2019