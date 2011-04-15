РФ отменила ограничения на поставки продукции сербского предприятия

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 31 октября 2019 года отменяет временные ограничения на поставки в Россию готовой продукции из свинины, прошедшей обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС в соответствии с положениями Главы 15.1 кодекса здоровья наземных животных МЭБ, сербского предприятия N 59 Mitros Fleischwaren. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Такое решение принято службой на основании полученных от сербской стороны материалов расследования, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также с учётом гарантии Ветеринарного управления при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Республики Сербия.



Поставляемая в Россию продукция данного предприятия должна быть выработана с 31 октября 2019 года.







"AK&M" от 31.10.2019