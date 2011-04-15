Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

31/10/2019
11:52

РФ отменила ограничения на поставки продукции сербского предприятия

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 31 октября 2019 года отменяет временные ограничения на поставки в Россию готовой продукции из свинины, прошедшей обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС в соответствии с положениями Главы 15.1 кодекса здоровья наземных животных МЭБ, сербского предприятия N 59 Mitros Fleischwaren. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Такое решение принято службой на основании полученных от сербской стороны материалов расследования, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также с учётом гарантии Ветеринарного управления при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Республики Сербия.

Поставляемая в Россию продукция данного предприятия должна быть выработана с 31 октября 2019 года.



"AK&M" от 31.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100