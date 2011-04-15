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31/10/2019
11:54

Правительство одобрило законопроект о преимуществах "самозанятых" граждан при участии в закупках госкомпаний и госкорпораций

Правительство РФ одобрило поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), согласно которым самозанятые граждане будут приравнены к субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) при закупках госкомпаний. Об этом сообщил Минфин.

Законопроект способствует достижению целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В настоящее время "самозанятые" граждане могут принимать участие в закупках госкомпаний на общих основаниях. Теперь им будут предоставлены преференции, которые есть у малого и среднего бизнеса - обязательная минимальная квота закупок у малого бизнеса, процедуры закупок проводятся в электронной форме на ограниченном числе электронных площадок, функционирующих по унифицированным правилам, предельный срок оплаты по исполненным договорам.

"Законопроект направлен на улучшение условий деятельности "самозанятых" граждан путём упрощения их доступа к проводимым закупкам. При этом заказчики могут учитывать закупки, осуществлённые у "самозанятых" граждан, в минимальной квоте закупок у малого бизнеса", - отметила директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России Татьяна Демидова, цитируемая в сообщении.

Предполагается, что норма о приравнивании "самозанятых" граждан к субъектам МСП при закупках госкомпаний будет действовать временно - на время проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход до конца 2028 года.


"AK&M" от 31.10.2019
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