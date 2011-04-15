Сбербанк произвёл более 60 млн руб. страховых выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении банка.



Сбербанк рассмотрел все обращения от пострадавших в наводнении в Иркутской области и завершил страховые выплаты по 225 заявлениям. Для клиентов по накопительному страхованию жизни был введён льготный годовой период, в течение которого они могут не вносить очередные взносы по полисам.



Выплаты по договорам страхования имущества граждан производились в упрощенном порядке на основании минимального пакета документов - копии паспорта и расчётного счета для перечисления денег.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 31.10.2019