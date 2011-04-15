РУСАЛ установит на алюминиевых заводах более 20 газоочисток

РУСАЛ планирует до 2025 года установить на заводах компании более 20 современных газоочистных установок "сухого" типа, разработанных собственными проектными и научными подразделениями. Об этом говорится в сообщении компании.



Новое оборудование позволяет улавливать более 99.5% фтористого водорода и твёрдых фторидов.



Проект по развитию собственных технологий сухих газоочистных установок (СГОУ) стартовал в 2016 году. В октябре 2019 года на Братском алюминиевом заводе была введена в эксплуатацию очередная СГОУ, разработанная и изготовленная проектными и научными подразделениями РУСАЛа - СибВАМИ (Иркутск) и РУСАЛ ИТЦ (Красноярск). На текущий момент уже работают аналогичные СГОУ также на промплощадках в Шелехове и Новокузнецке.



В целом, в рамках реализации планов природоохранных мероприятий в период 2020-2024 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию ещё 17 СГОУ на БрАЗе, НкАЗе и ИркАЗе.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Прибыль РУСАЛа в I квартале 2019 года по МСФО упала в 2 раза до $273 млн с $544 млн годом ранее. Выручка составила $2.17 млрд по сравнению с $2.744 млрд. Сокращение выручки на 20.9% обусловлено падением цены на алюминий на 13.9% до $1859 по сравнению с $2159. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60.5% до $226 млн с $572 млн.





"AK&M" от 31.10.2019