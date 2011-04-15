Пассажиропоток экспресс-автобусов "Аэроэкспресса" с начала запуска составил 10 тыс. пассажиров

Регулярным автобусным экспресс-маршрутом от станции метро Ховрино до терминала В аэропорта "Шереметьево" за две недели с момента запуска воспользовались 10 тыс. пассажиров. Об этом сообщил "Аэроэкспресс".



В аэропорт экспресс-автобусы доставили порядка 4.5 тыс. пассажиров, а в Москву - около 5.5 тыс. пассажиров.



Экспресс-автобусы курсируют ежедневно с 07:30 до 21:00 с интервалом отправления 15 минут. Маршрут экспресс-автобусов проходит по платной трассе М-11 без дополнительных остановок, таким образом время в пути составляет порядка 20 минут.



Места остановки экспресс-автобусов находятся у выхода N 2 станции метро Ховрино и слева от выхода из терминала В аэропорта "Шереметьево". На остановочных пунктах установлены красные навигационные стелы, а сами экспресс-автобусы окрашены в фирменной стилистике "Аэроэкспресс" - красный корпус с логотипом и указанием маршрута, времени в пути. Номер маршрута - 1195.



Салон автобусов оборудован стеллажами для багажа, доступом к сети Wi-Fi. Также в автобусах предусмотрено все необходимое для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.



Напомним, приобрести билеты на экспресс-автобус можно на сайте перевозчика и в мобильном приложении компании, а также непосредственно при посадке у водителя (к оплате принимаются наличные и банковские карты). На маршруте действует единый тариф, стоимость проезда составляет 150 руб. Проезд для детей до 7 лет является бесплатным.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



"AK&M" от 31.10.2019