ВТБ и ДОМ.РФ закрыли сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 95.7 млрд руб.

ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путём выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объёмом 95.652 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Это четвёртая сделка секьюритизации ипотечного портфеля Банка ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ.



По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", дочерняя компания ДОМ.РФ.



Выпуск размещён по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 тыс. руб., юридический срок погашения 28.09.2049 г., ожидаемая дюрация около 2 лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской Биржи.



ВТБ и ДОМ.РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объёме до 500 млрд руб. С декабря 2016 года размещено 14 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объёмом более 420 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ за 8 месяцев 2019 года по МСФО упала на 6.6% до 115.3 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Чистые процентные доходы составили 287.9 млрд руб, чистые комиссионные доходы - 60.6 млрд руб.



АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал" - на 100% принадлежит АО "ДОМ.РФ". Основан в 1993 году.



Чистая прибыль банка ДОМ.РФ за первое полугодие 2019 года по МСФО выросла до 5.499 млрд руб. с 845 млн руб. годом ранее. Портфель ипотечных кредитов составил 88.7 млрд руб., увеличившись с начала года на 48.4 млрд руб. Достаточность собственных средств по состоянию на 30 июня 2019 года составила 15.3% по сравнению с 17.1% по состоянию на 31 декабря 2018 года.



"AK&M" от 31.10.2019