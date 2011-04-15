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31/10/2019
12:19

Экспорт Газпрома в Венгрию составил 9.3 млрд куб. м газа с начала года

Экспорт Газпрома в Венгрию составил 9.3 млрд куб. м газа с начала года. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Стороны обсудили текущий статус и перспективы развития энергетического сотрудничества. Подчёркнут растущий спрос на российский газ в стране. С начала 2019 года по 29 октября, по предварительным данным, экспорт Газпрома в Венгрию составил 9.3 млрд куб. м газа. Показатель уже на 22% превысил объём поставок за весь прошлый год.

На встрече также было отмечено, что в настоящий момент в Венгрии реализуются мероприятия, направленные на расширение газотранспортной системы, согласно ранее подписанной между сторонами "дорожной карте".

Напомним, в 2018 году Газпром поставил в Венгрию 7.6 млрд куб. м газа - на 9.3% больше, чем в 2017 году (7 млрд куб. м).

В 2017 году А.Миллер и П.Сийярто подписали "дорожную карту". Документ предусматривает выполнение ряда мероприятий, направленных на развитие ГТС Венгрии.

ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.


"AK&M" от 31.10.2019
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