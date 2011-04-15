ЛУКОЙЛ, Транснефть и MOL урегулировали последствия инцидента с поставками нефти в апреле 2019 года. Об этом говорится в сообщении сторон.



Так, в Будапеште состоялось подписание двусторонних деклараций ПАО "ЛУКОЙЛ" с ПАО "Транснефть", а также с венгерской нефтегазовой компанией MOL в связи с урегулированием последствий инцидента, случившегося в апреле 2019 года, когда по вине и в результате противоправных действий третьих лиц произошло попадание в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти с превышением показателя по массовой доле органических хлоридов.



Работа по ситуации с инцидентом велась в многостороннем формате, ее результатом стало подписание соответствующих деклараций о взаимопонимании, а также предшествующих им соглашений об урегулировании ЛУКОЙЛом с Транснефтью и MOL.



В результате подписания деклараций о взаимопонимании стороны подтвердили урегулирование последствий инцидента в части поставок нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию и Словакию на условиях ранее заключенных соглашений об урегулировании, а также выразили намерение продолжать взаимовыгодное сотрудничество.



ЛУКОЙЛ является основным поставщиком нефти по нефтепроводу "Дружба" для НПЗ MOL, в 2018 году венгерская компания приобрела у ЛУКОЙЛа свыше 4 млн т нефти.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.6% до 53.9 млрд руб. с 47 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.5% до 260.1 млрд руб. с 225.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 20.7% до 129.8 млрд руб. со 107.5 млрд руб.



"AK&M" от 31.10.2019