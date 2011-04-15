Чистая прибыль "Акрона" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 11 раз до 18.934 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Акрон" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла в 11 раз до 18.934 млрд руб. с 1.697 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.



На финансовый результат как этого, так и предыдущего отчётных периодов значительное влияние оказали курсовые разницы.



Выручка составила 52.159 млрд руб., что на 12% выше показателя за 9 месяцев 2018 года - 46.654 млрд руб.



Прибыль от продаж составила 15.353 млрд руб., что на 10% выше показателя за аналогичный период предыдущего года - 13.91 млрд руб.



Показатель EBITDA (прибыль от продаж плюс амортизация основных средств и нематериальных активов) вырос на 10% и составил 19.397 млрд руб. по сравнению с 17.595 млрд руб. Уровень рентабельности по EBITDA составил 37.2% против 37.7% годом ранее.



Группа "Акрон" - один из ведущих вертикально-интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия группы расположены в Великом Новгороде (ПАО "Акрон") и Смоленской области (ПАО "Дорогобуж"). Группа ведёт собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО "СЗФК") и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ЗАО "ВКК"), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания ПАО "Акрон" - North Atlantic Potash Inc. (NAP) - владеет лицензиями на добычу на 13 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). Акрон также владеет миноритарным пакетом акций (19.8%) в польской компании Grupa Azoty S.A., одном из крупнейших производителей химической продукции в Европе.



Чистая прибыль "Акрона" за первое полугодие 2019 года выросла в 5 раз до 17.196 млрд руб. по сравнению с 3.425 млрд руб. годом ранее. В долларовом эквиваленте чистая прибыль выросла в 4.6 раза до $263 млн с $58 млн. Выручка выросла на 22% до 60.472 млрд руб. с 49.413 млрд руб. В долларовом эквиваленте выручка выросла на 11% до $926 млн с $833 млн. Показатель EBITDA вырос на 34% до 21.035 млрд руб., по сравнению с 15.666 млрд руб. В долларовом эквиваленте показатель вырос на 22% до $322 млн с $264 млн.





"AK&M" от 31.10.2019