ЦБ РФ установил официальный курс евро на 1 ноября в размере 71.1918 руб. против 71.0081 руб. на 31 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



31.10.19 - 71.0081 руб.

30.10.19 - 70.7769 руб.

29.10.19 - 70.8382 руб.

26.10.19 - 71.1194 руб.

25.10.19 - 71.1400 руб.

























































































































































































































"AK&M" от 31.10.2019