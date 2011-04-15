Российский рынок продолжает ставить рекорды

В среду индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторические максимумы, впервые нарушив целостность уровня 2900. Теперь на горизонте появляется психологическая отметка 3000, которая может отпугнуть покупателей, в том числе на фоне уже сформировавшихся условий перекупленности. Нона данном этапе при соответствующих обстоятельствах индекс может поставить новый рекорд. По итогам вчерашней сессии бенчмарк подрос на 0.85%, тогда как РТС прибавил 0.55% на фоне разнонаправленной динамики рубля. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Росту отечественного рынка, включая акции компаний нефтегазового сектора, не помешали распродажи на рынке черного золота. Brent продемонстрировала локальный обвал к отметке $60 за баррель, бурно отреагировав на приличный рост запасов сырой нефти в США на 5.7 млн баррелей против прогноза на уровне +0.5 млн также игроков смутила новость об отмене саммита АТЭС в Чили из-за протестов, а также риск того, что стороны затянут с первой фазы торговой сделки.



Доллар остается под давлением после вчерашнего заявления Д.Пауэлла о том, что Центробанк даже не задумается над повышением ставки, если только инфляция не покажет резкий и устойчивый рост. Федрезерв снизил ставку в соответствии с прогнозами и дал понять, что на данном этапе берет паузу в дальнейшем смягчении политики. Американская валюта отреагировала на итоги заседания падением после первоначального кратковременного ралли и остается под влиянием продавцов. Это чревато возвращением пары доллар/рубль под отметку 64 руб. с целью в районе 63.70 руб.



"AK&M" от 31.10.2019