Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 ноября

Банк России установил на 1 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 44.1130

1 Азербайджанский манат 37.3651

100 Армянских драмов 13.3910

1 Белорусский рубль 31.0990

1 Болгарский лев 36.3928

1 Бразильский реал 15.9925

100 Венгерских форинтов 21.6149

1000 Вон Республики Корея 54.8061

10 Гонконгских долларов 81.3734

10 Датских крон 95.2844

1 Доллар США 63.7748

1 Евро 71.1918

100 Индийских рупий 90.0107

100 Казахстанских тенге 16.4083

1 Канадский доллар 48.4574

100 Киргизских сомов 91.1655

10 Китайских юаней 90.6510

10 Молдавских леев 36.4219

1 Новый туркменский манат 18.2474

10 Норвежских крон 69.5321

1 Польский злотый 16.7046

1 Румынский лей 14.9597

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.7962

1 Сингапурский доллар 46.8794

10 Таджикских сомони 65.7811

1 Турецкая лира 11.1651

10000 Узбекских сумов 67.4152

10 Украинских гривен 25.6843

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.5565

10 Чешских крон 27.9041

10 Шведских крон 66.2203

1 Швейцарский франк 64.5690

10 Южноафриканских рэндов 42.3722

100 Японских иен 58.7110

"AK&M" от 31.10.2019