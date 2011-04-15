Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 ноября

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Банк России установил на 1 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 44.1130
1 Азербайджанский манат 37.3651
100 Армянских драмов 13.3910
1 Белорусский рубль 31.0990
1 Болгарский лев 36.3928
1 Бразильский реал 15.9925
100 Венгерских форинтов 21.6149
1000 Вон Республики Корея 54.8061
10 Гонконгских долларов 81.3734
10 Датских крон 95.2844
1 Доллар США 63.7748
1 Евро 71.1918
100 Индийских рупий 90.0107
100 Казахстанских тенге 16.4083
1 Канадский доллар 48.4574
100 Киргизских сомов 91.1655
10 Китайских юаней 90.6510
10 Молдавских леев 36.4219
1 Новый туркменский манат 18.2474
10 Норвежских крон 69.5321
1 Польский злотый 16.7046
1 Румынский лей 14.9597
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.7962
1 Сингапурский доллар 46.8794
10 Таджикских сомони 65.7811
1 Турецкая лира 11.1651
10000 Узбекских сумов 67.4152
10 Украинских гривен 25.6843
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.5565
10 Чешских крон 27.9041
10 Шведских крон 66.2203
1 Швейцарский франк 64.5690
10 Южноафриканских рэндов 42.3722
100 Японских иен 58.7110
"AK&M" от 31.10.2019