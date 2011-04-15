Московский НПЗ завершил подготовку общеинженерных систем комплекса "Евро+"

Московский НПЗ "Газпром нефти" завершил наладку всех вспомогательных систем строящейся комбинированной установки переработки нефти "Евро+". Об этом говорится в сообщении компании.



Благодаря высокой интеграции инфраструктуры будущий комплекс получит собственные системы снабжения водой, электроэнергией и топливом. "Евро+" - ключевой проект второго этапа программы развития Московского НПЗ, которую с 2011 года продолжает "Газпром нефть". После пуска "Евро+" МНПЗ выведет из эксплуатации пять установок предыдущего поколения и дополнительно снизит воздействие предприятия на окружающую среду.



На площадке комплекса завершена подготовка к эксплуатации двух электроподстанций, а также блока оборотного водоснабжения, который поставляет на установку технологическую воду и гарантирует необходимый запас воды для максимально эффективной противопожарной защиты. Ранее успешно проведены испытания новой закрытой системы утилизации избыточных газов, которая позволяет безопасно, надежно и экологично ликвидировать избытки технологического газа с установки в случае его возникновения.



Специалисты предприятия начали финальный этап подготовки установки к приему сырья. Продолжаются испытания динамического оборудования: компрессоров, вентиляторов, насосов, холодильных аппаратов, а также эксплуатационные испытания трубопроводов.



"Евро+" - компактный и энергоэффективный комплекс нового поколения. Благодаря максимальному интегрированию потоков теплоносителей возрастет энергоэффективность производственных процессов. Современное оборудование и технологии проекта позволят Московскому НПЗ дополнительно сократить воздействие на окружающую среду на 11%. После пуска "Евро+" интервал между плановыми ремонтами увеличится с двух до четырёх лет, что повысит надёжность снабжения столичного региона качественным топливом высокого экологического класса "Евро-5".



С 2011 года компания "Газпром нефть" ведёт программу по комплексной модернизации Московского НПЗ, инвестиции в которую превышают 250 млрд руб. Благодаря реализованным мероприятиям завод на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду. В рамках второго этапа модернизации к 2021 году воздействие на окружающую среду будет сокращено ещё на 50%.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 215.039 млрд руб., увеличившись на 29.2% к аналогичному периоду предыдущего года - 166.475 млрд руб. Выручка составила 1.215 трлн руб., показатель вырос на 6.8%.



"AK&M" от 31.10.2019