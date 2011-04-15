Банк России установил требования к размерам штрафов для КПК и СКПК за нарушение профильного законодательства

Банк России установил требования к мерам за нарушения профильного законодательства, применяемым саморегулируемыми организациями (СРО) к кредитным потребительским кооперативам (КПК), в которых общее число членов (пайщиков) не превышает 3 тыс. физических и (или) юридических лиц. Также установлены требования к мерам СРО, применяемым к сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (СКПК), в которых общее число членов и ассоциированных членов не превышает 3 тыс. физических и (или) юридических лиц. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Документ, в частности, предусматривает, что размер штрафа за выявленные нарушения должен составлять 0.05% от общей суммы задолженности физических и юридических лиц перед КПК (СКПК) по выданным займам (по основному долгу) на последнее число квартала, предшествующего тому, в котором были выявлены нарушения.



Иные размеры штрафов установлены за нарушения требований, выявленные СРО повторно в течение года и (или) повлекшие нарушение прав потребителей, а также в отношении КПК (СКПК), общая сумма задолженности которых составляет менее 10 млн руб., для КПК (СКПК), созданных в том же квартале, когда было выявлено нарушение, и КПК (СКПК), общая сумма задолженности которых превышает 200 млн руб.



Если ранее Банком России к конкретному КПК (СКПК) уже были применены меры за несоблюдение требований профильного законодательства, то СРО не применяет меры за это же нарушение, кроме исключения КПК (СКПК) из членов СРО.



Соответствующие меры закрепляются внутренними стандартами СРО. Указание вступает в силу через 10 дней после опубликования.



"AK&M" от 31.10.2019