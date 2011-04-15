Кабмин утвердил индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2020 год

Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2020 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.





"AK&M" от 31.10.2019