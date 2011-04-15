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31/10/2019
15:44

ФАС оштрафовала Эбботт Лэбораториз на 200 тыс. руб. за рекламу Дюфастона

ФАС наложила на ООО "Эбботт Лэбораториз" административный штраф на 200 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

В сентябре 2019 года комиссия ФАС признала Эбботт Лэбораториз нарушившим закон "О рекламе". В соответствии с ним реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

Однако, по мнению ведомства, Эбботт Лэбораториз при рекламировании в печатной продукции лекарственного препарата Дюфастон нарушил этот законодательный запрет.


"AK&M" от 31.10.2019
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