ФАС оштрафовала Эбботт Лэбораториз на 200 тыс. руб. за рекламу Дюфастона

ФАС наложила на ООО "Эбботт Лэбораториз" административный штраф на 200 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



В сентябре 2019 года комиссия ФАС признала Эбботт Лэбораториз нарушившим закон "О рекламе". В соответствии с ним реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.



Однако, по мнению ведомства, Эбботт Лэбораториз при рекламировании в печатной продукции лекарственного препарата Дюфастон нарушил этот законодательный запрет.





"AK&M" от 31.10.2019