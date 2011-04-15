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31/10/2019
16:17

ФАС выявила нарушения на закупке работ по реконструкции ряда объектов в Дагестане

ФАС выявила нарушения на закупке работ по реконструкции ряда объектов в Дагестане стоимостью свыше 300 млн руб. Заказчику выдано предписание устранить на рушения при заключении госконтракта, говорится в сообщении антимонопольной службы.

ФАС рассмотрела обращение компании "Гидрострой" на действия Минсельхоза и Министерства мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан при закупке работ по реконструкции ряда сооружений в субъекте стоимостью порядка 331 млн руб.

В ходе проведения внеплановой проверки комиссия ФАС установила, что в закупочной документации неправомерно содержится положение о том, что участником закупки может быть только лицо, зарегистрированное в ЕИС.

Как уточнил заместитель начальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС Роман Семенов, до 31 декабря 2019 года подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, аккредитованными на электронной площадке.

В нарушение действующего законодательства заказчик затребовал согласовать с ним виды и объемы работ, которые исполнитель обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц.

Также заказчик обязывал участников предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации исключительно в соответствии с Приказом Ростехнадзора N 58, утратившем силу.

Кроме того, в проекте контракта не было установлено положение постановления N 1466, предусматривающее в случае смены субподрядчика предоставление документов, подтверждающих принадлежность соисполнителя к субъектам МСП и СОНО, а также копию договора, заключенного с таким субподрядчиком.


"AK&M" от 31.10.2019
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