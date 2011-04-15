Ингосстрах выплатил 7.7 млн руб. за повреждённое оборудование

Ингосстрах выплатил клиенту 7.7 млн руб. страхового возмещения за производственное оборудование, повреждённое во время пожара. Страховой случай произошёл в городе Подольске Московской области. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Имущество клиента было застраховано в Ингосстрахе от рисков пожара, взрыва в процессе эксплуатации, стихийных бедствий, аварии, опрокидывания, падения, противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения, и ряда других рисков. Договор заключен на 5 лет, лимит ответственности составляет более 11.2 млн руб.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 31.10.2019