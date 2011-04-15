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31/10/2019
15:53

BMW отзывает более 4 тыс. автомобилей в РФ

ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 4.144 тыс. автомобилей BMW 3 серии (Е46) и 5 серии (Е39). Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2000 года по май 2002 года.

Причиной отзыва транспортных средств являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы TAKATA, если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет и/или в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора. При стандартном срабатывании подушки безопасности водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться с последующим выбросом металлических осколков из надувной подушки безопасности.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Кроме того, узнать о наличии автобуса в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.

На транспортных средствах будет выполнена проверка номера установленной подушки безопасности в рулевом колесе и, если на автомобиле установлена подушка с номером ВАМ РТ1-1085, будет произведена замена подушки безопасности водителя.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
ООО "БМВ Русланд Трейдинг" является официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке.


"AK&M" от 31.10.2019
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