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31/10/2019
15:56

ИКЕА запустила проект по переработке мебели

ИКЕА запустила пилотный проект по приёму бывшей в употреблении деревянной мебели для повторного использования и переработки. Об этом говорится в сообщении компании.

Россия станет первой страной в мире, где ИКЕА реализует подобную инициативу. Первым регионом для тестирования услуги был выбран Санкт-Петербург. Сервис начнёт работу с 1 ноября в магазинах ИКЕА Парнас и ИКЕА Дыбенко.

Сдать на переработку можно деревянную мебель любого производителя, включая мебель из массива дерева и древесных плит разных видов. Мягкая мебель с компонентами из древесины возврату не подлежит.

Покупатели, которые не готовы самостоятельно привезти использованную мебель в магазин, смогут воспользоваться услугой демонтажа и транспортировки. Стоимость услуги зависит от габаритов мебели и сложности конструкции. Так, демонтаж небольших предметов мебели будет стоить 1 тыс. руб., гардеробов и систем хранения - 2 тыс. руб., кухонь - 3 тыс. руб. Услуга транспортировки обойдётся в 999 руб.

Бывшую в употреблении мебель также можно будет самостоятельно привезти в пункты приёма рядом с магазинами ИКЕА Дыбенко и ИКЕА Парнас.

Все участники акции получат скидку на покупку новой мебели в магазинах ИКЕА. Скидка будет распространяться на мебель той же товарной категории, что и сданная мебель.

Мебель в хорошем состоянии будет отправляться партнёру проекта - Благотворительному фонду "Перспектива" - для передачи нуждающимся. Оставшиеся предметы разделят на две группы: изделия, пригодные для переработки, будут использоваться в производстве древесно-стружечных плит для новой мебели на фабрике ИКЕА Индастри Новгород. Не подлежащая переработке мебель будет использована в качестве топлива для производства тепловой энергии с помощью энергоустановки ИКЕА Индастри Новгород.

Группа компаний Ingka - самая крупная организация в франчайзинговой системе ИКЕА, в состав которой входят 374 магазина ИКЕА в 30 странах. Общее количество сотрудников составляет более 150 тыс. человек. В России магазины ИКЕА открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. Сегодня в крупнейших российских городах успешно работают 14 таких комплексов, магазин городского формата ИКЕА Ходынское Поле в торговом центре АВИАПАРК, а также шесть Дизайн-студий ИКЕА: три в Москве, две в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени. Большинство товаров ИКЕА можно приобрести онлайн в интернет-магазине ИКЕА.

"AK&M" от 31.10.2019
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