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31/10/2019
16:06

МИД РФ сообщил о работе аэропортов "Тегель" и "Шёнефельд" 9-10 ноября

В Берлине 9-10 ноября 2019 года активисты природозащитных организаций планируют протестные акции в аэропортах "Тегель" и "Шёнефельд". Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

В этой связи возможны задержки при прохождении паспортного и таможенного контроля и транспортные заторы на подъездных путях.

Аэропорт Берлин-Тегель имени Отто Лилиенталя (Flughafen Berlin-Tegel Otto Lilienthal) (IATA: TXL, ICAO: EDDT) - аэропорт в Берлине. Расположен в районе Тегель административного округа Райниккендорф. На месте будущего аэропорта в 1930 году открылся ракетный полигон. Аэропорт был построен в 1948 году и с 1988 года носит имя Отто Лилиенталя. Эксплуатантом аэропорта является Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH (BFG).

Аэропорт Берлин-Шёнефельд (Flughafen Berlin-Schonefeld) - аэропорт, расположенный в коммуне Шёнефельд района Даме-Шпревальд (Бранденбург, Германия). Эксплуатантом аэропорта является Flughafen Berlin-Schonefeld GmbH (FBS), участниками которого являются Берлин, Бранденбург и Федеративная Республика Германия.


"AK&M" от 31.10.2019
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