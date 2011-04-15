МИД РФ сообщил о работе аэропортов "Тегель" и "Шёнефельд" 9-10 ноября

В Берлине 9-10 ноября 2019 года активисты природозащитных организаций планируют протестные акции в аэропортах "Тегель" и "Шёнефельд". Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи возможны задержки при прохождении паспортного и таможенного контроля и транспортные заторы на подъездных путях.



Аэропорт Берлин-Тегель имени Отто Лилиенталя (Flughafen Berlin-Tegel Otto Lilienthal) (IATA: TXL, ICAO: EDDT) - аэропорт в Берлине. Расположен в районе Тегель административного округа Райниккендорф. На месте будущего аэропорта в 1930 году открылся ракетный полигон. Аэропорт был построен в 1948 году и с 1988 года носит имя Отто Лилиенталя. Эксплуатантом аэропорта является Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH (BFG).



Аэропорт Берлин-Шёнефельд (Flughafen Berlin-Schonefeld) - аэропорт, расположенный в коммуне Шёнефельд района Даме-Шпревальд (Бранденбург, Германия). Эксплуатантом аэропорта является Flughafen Berlin-Schonefeld GmbH (FBS), участниками которого являются Берлин, Бранденбург и Федеративная Республика Германия.





"AK&M" от 31.10.2019