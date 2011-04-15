ЦБ объявил учётную цену золота на 1 ноября - 3088.73 руб./г против 3060.14 руб./г на 31 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 1 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3088.73 руб./грамм
Серебро: - 36.82 руб./грамм
Платина: - 1898.68 руб./грамм
Палладий: - 3696.88 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
25.10 26.10 29.10 30.10 31.10
Золото 3056.83 3095.87 3090.57 3063.49 3060.14
Серебро 35.99 37.29 37.22 37.05 36.27
Платина 1886.84 1909.39 1905.62 1879.86 1891.34
Палладий 3580.69 3652.13 3661.33 3694.04 3665.63