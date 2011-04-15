Д.Медведев освободил Е.Паткину от должности замглавы Росимущества

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Росимущества Елену Паткину. Об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное на портале правовой информации.



По сообщениям СМИ, Е.Паткина, назначенная на эту должность 7 июня 2017 года, была арестована в декабре 2017 года. Она подозревается в хищении 150 млн руб. со счетов ведомства.





"AK&M" от 31.10.2019