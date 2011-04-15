Д.Медведев освободил Е.Паткину от должности замглавы Росимущества

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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Росимущества Елену Паткину. Об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное на портале правовой информации.
По сообщениям СМИ, Е.Паткина, назначенная на эту должность 7 июня 2017 года, была арестована в декабре 2017 года. Она подозревается в хищении 150 млн руб. со счетов ведомства.
"AK&M" от 31.10.2019