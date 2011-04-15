Для доллара еще не все потеряно, полагают аналитики

Новостного заголовка о том, что Китай сомневается в заключении долгосрочного торгового соглашения с Д.Трампом, оказалось достаточно, чтобы свести интерес к риску на нет. Инвесторы продолжают чувствительно реагировать на любые сигналы с торгового фронта, опасаясь новой волны эскалации конфликта после недавних зачатков прогресса в переговорах. Так, европейские фондовые площадки ушли на отрицательную территорию после относительно неплохой динамики своих коллег из Азии и США в ответ на нейтральные итоги заседания Федрезерва. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



На этом фоне российские индексы прервали попытки продолжения роста и вернулись на исходные позиции во второй половине дня. Индекс МосБиржи на утренних торгах обновили очередные рекордные максимумы, а теперь снижается на символические 0.02%, расположившись в районе 2910. РТС расположился на уровне открытия, несмотря на снижение рубля. Доллар вернулся в район отметки 64 руб., евро находится вблизи 3-недельных максимумов в районе 71.5 руб. благодаря оживлению спроса на европейскую валюту после выхода неплохих данных по инфляции и ВВП еврозоны.



Далее внимание игроков переключается на завтрашний отчет по занятости в США. Сейчас позиции американской валюты выглядят неустойчиво после вчерашнего снижения ставки ФРС и сигнала о том, что повышения стоимости кредитования не стоит ждать до тех пор, пока инфляция не покажет существенный рост. Но если статистика по рынку труда, включая зарплаты, превысит ожидания, доллар может реабилитироваться по всему спектру рынка, в том числе и в паре с рублем.







"AK&M" от 31.10.2019