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31/10/2019
18:23

Банки в III квартале увеличили автокредитование на 19.1%

Банки в III квартале 2019 года выдали 259.2 тыс. автокредитов - на 19.1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в совместном сообщении НБКИ и Автостата.

По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 6.1%.
Самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ отмечено в Москве (19.3 тыс.), Московской области (15.8 тыс.), Санкт-Петербурге (15.4 тыс.), а также республиках Татарстан (13.5 тыс.) и Башкортостан (11.7 тыс.).


"AK&M" от 31.10.2019
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