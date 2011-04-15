Банки в III квартале увеличили автокредитование на 19.1%

Банки в III квартале 2019 года выдали 259.2 тыс. автокредитов - на 19.1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в совместном сообщении НБКИ и Автостата.



По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 6.1%.

Самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ отмечено в Москве (19.3 тыс.), Московской области (15.8 тыс.), Санкт-Петербурге (15.4 тыс.), а также республиках Татарстан (13.5 тыс.) и Башкортостан (11.7 тыс.).





"AK&M" от 31.10.2019