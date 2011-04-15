ЦБ объявил учётную цену золота на 3 сентября - 3263.01 руб./г против 3263.29 руб./г на 31 августа
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 3 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3263.01 руб./грамм
Серебро: - 39.31 руб./грамм
Платина: - 2004.91 руб./грамм
Палладий: - 3287.96 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
27.08 28.08 29.08 30.08 31.08
Золото 3189.70 3263.35 3291.97 3297.60 3263.29
Серебро 36.16 37.76 39.21 39.66 39.30
Платина 1805.05 1823.56 1853.37 1965.71 1998.74
Палладий 3096.80 3148.63 3155.85 3186.76 3206.54