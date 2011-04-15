Дайджест газеты "Ведомости" от 2 сентября 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 2 сентября 2019 года.





ИНТЕРВЬЮ "ВЕДОМОСТЯМ" ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЮРИЙ БОРИСОВ: СИТУАЦИЯ НА КОСМОДРОМЕ "ВОСТОЧНЫЙ" НАС НЕ УСТРАИВАЕТ





Ответственный за развитие оборонной промышленности вице-премьер рассказывает о безнадежных долгах ОПК, будущем 5G в России и проблемах Роскосмоса.



В интервью "Ведомостям" Борисов рассказал, чем ему не нравится проект российской лунной программы, что он изменил в процедуре размещения Гособоронзаказа и зачем бюджет инвестирует еще $1 млрд в завод микроэлектроники "Ангстрем-Т". Для мобильных операторов у него утешительных новостей нет: выделение частот в так желаемом ими диапазоне 3,4-3,8 ГГц возможно только временно и в отдельных крупных городах.





МИНОБОРОНЫ ПРОДОЛЖИТ РАЗРАБАТЫВАТЬ СКОРОСТНОЙ ВЕРТОЛЕТ

ПОКА В ЭТОЙ СФЕРЕ РОССИЯ СИЛЬНО ОТСТАЕТ ОТ США



"В планах Минобороны есть разработка скоростного вертолета. В рамках открытой научно-исследовательской работы (НИР) был создан демонстратор на базе вертолета Ми-24, который подтвердил возможность создания такого аппарата. Подобная машина нужна, ее актуальность никто не подвергает сомнению. О стоимости говорить пока рано", - рассказал в интервью "Ведомостям" курирующий ВПК вице-премьер Юрий Борисов.





В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

К 2040 ГОДУ РЫНОК ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА МОЖЕТ ДОСТИЧЬ $160 МЛРД, СЧИТАЮТ ЧИНОВНИКИ





29 августа в Минэнерго прошло совещание, посвященное использованию водорода в качестве источника топлива в России. Об этом рассказали "Ведомостям" два присутствовавших на встрече человека и подтвердил представитель Минэнерго. В министерстве собрались чиновники, представители научных центров и компаний - "Газпрома", "Ростеха", "Росатома" и "Сибура", говорят два участника совещания.





НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ СКЛАДОВ ГОТОВИТСЯ ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ СДЕЛОК В ИСТОРИИ



КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАНИЯ "МАРВЕЛ-ДИСТРИБУЦИЯ" КУПИТ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В ПЕТЕРБУРГЕ





Логистический оператор PNK Group построит складской комплекс на 51 000 кв. м в "PNK парк Софийская КАД" в Санкт-Петербурге. После ввода в эксплуатацию объект будет передан в собственность дочерней структуры IT-дистрибутора "Марвел-логистика". Об этом "Ведомостям" рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. Управляющий инвестиционным фондом "ПНК девелопмент" Дмитрий Пилевин и гендиректор "Марвел-логистики" Алексей Келарев подтвердили: компании заключили договор на строительство объекта.





РОССИЯНЕ СТАЛИ ПОКУПАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ЧАЩЕ, НО НА МЕНЬШИЕ СУММЫ

ЗА ПОЛГОДА КОЛИЧЕСТВО ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ ОКАЗАЛОСЬ ТАКИМ ЖЕ, КАК ЗА ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ ГОД





Российский рынок интернет-торговли в первом полугодии 2019 г. вырос на 26%, достигнув 725 млрд руб., подсчитали аналитики Data Insight. За это время россияне сделали 191 млн заказов - почти столько же, как за весь 2016 год.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 02.09.2019