Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 2 сентября 2019 года.



К ОТХОДАМ ИЩУТ ПОДХОДЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОСЯТ ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАТЬ НОРМАТИВ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%. По мнению бизнесменов, это может остановить развитие цивилизованного сбора отходов, привести к потере инвестиций в экологические проекты и "шоковой" инфляционной нагрузке на граждан. Поэтому участники рынка просят правительство повышать норматив постепенно.





ЧИНОВНИКИ РАЗБАВЛЯЮТ ВОДУ

ГЧП ПО ПРОИЗВОДСТВУ "ЕССЕНТУКОВ" МОЖЕТ БЫТЬ РАЗОРВАНО



Планы по созданию государственно-частного партнерства (ГЧП), которое должно консолидировать всю добычу и разлив воды "Ессентуки", оказались под угрозой. Проект планируется реализовать на базе активов "Аква инвеста" Владимира Евтушенкова и Михаила Якобашвили и государственной КМКР, которые владеют правами на 82% и 18% недр "Ессентуков" соответственно. Но в Минкавказе подняли вопрос рисков утраты госконтроля над ресурсами. Отказ от проекта может привести к росту контрафакта на рынке минеральной воды, опасаются в отрасли.





МВД ДОСТАЛОСЬ ОТ МИЛИЦЕЙСКОГО КЛУБА

ТРЕНЕР "ДИНАМО" ДМИТРИЙ ХОХЛОВ И БЫВШИЕ ФУТБОЛИСТЫ ХОТЯТ ВЗЫСКАТЬ С ВЕДОМСТВА ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ





Как стало известно "Ъ", главный тренер футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов требует, чтобы МВД выплатило ему 28,7 млн руб. компенсации за бездействие следователей, расследующих хищение средств вкладчиков в банке "Замоскворецкий". Вместе с господином Хохловым, потерявшим в банке $905 тыс., компенсации от МВД будут добиваться еще один тренер "Динамо" Юрий Никифоров, а также бывшие игроки сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма их требований составила 124,1 млн руб.





СЕРЖАНТ ОТЫГРАЛСЯ ЗА РОДИНУ

ВОЕННЫЙ ДЕЛАЛ СТАВКИ ПОД ЗАЛОГ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОХИЩЕННЫХ ИЗ ЧАСТИ





Как стало известно "Ъ", начальник диспетчерского центра автомобильной военной части в подмосковной Балашихе сдал в комиссионный все мобильные устройства, предназначенные для отслеживания и контроля выполняющих боевую задачу машин. Расхититель, как установил военный суд, страдал болезненным пристрастием к азартным играм, и ему постоянно требовались деньги, чтобы делать ставки на спорт. Интересно, что и во время следствия игроку в погонах сопутствовала удача: на выигрыш он выкупил и вернул украденную технику, оплатил штраф и услуги своего адвоката.





ИНВЕСТОРОЗАМЕЩЕНИЕ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МЕНЯЕТ ВНЕШНИЕ ВЛОЖЕНИЯ НА ВНУТРЕННИЕ



Двенадцатый месяц подряд международные инвесторы сокращают инвестиции на российском фондовом рынке. За это время они вывели из страновых фондов $2,9 млрд. Тем не менее российские фондовые индексы остаются лидерами роста среди мировых. Поддержку им оказывают внутренние инвесторы, которые активно ищут замену дешевеющим вкладам.





СОЛНЦЕ ГАСИТ ВЕТЕР

ИНВЕСТОРЫ В ЭНЕРГЕТИКУ СПОРЯТ О СУБСИДИЯХ



По данным "Ъ", инвесторы в зеленую энергетику спорят о распределении объемов поддержки отрасли до 2035 года. Предполагается, что на солнечную генерацию уйдет до 35% от общей квоты, а остальное практически полностью достанется ветрогенерации. Теперь крупнейший инвестор в строительство солнечных электростанций (СЭС) "Хевел" просит правительство увеличить пропорцию для солнечной генерации хотя бы до 45%. Инвесторы в гидрогенерацию тоже недовольны.





ALLTECH ПЫТАЕТСЯ ВЫЙТИ ИЗ ГАЗА

ГРУППА ХОЧЕТ ПРОДАТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА "ПЕЧОРА СПГ"



Как выяснил "Ъ", группа Alltech Дмитрия Босова после выхода "Роснефти" из проекта "Печора СПГ" ищет покупателей на Коровинское и Кумжинское газоконденсатные месторождения. Изначально на их базе планировалось строительство СПГ-завода, но правительство так и не выдало ему лицензию на экспорт. Теперь месторождения будет сложно продать из-за ограниченного круга потенциальных интересантов.





МТС РАСПУТАЕТ ПРОВОДА

КОМПАНИЯ МОЖЕТ РЕОРГАНИЗОВАТЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА МГТС



МТС рассмотрит вопрос о масштабной реорганизации своей дочерней компании - крупнейшего в Москве интернет-провайдера МГТС. Речь идет об объединении коммерческих блоков, сокращении управленческого состава и возможном переводе обслуживания физических лиц под бренд МТС. Решение позволит значительно сократить дублирующие функции и расходы на персонал и повысить маржинальность бизнеса, считают эксперты.





СМАРТФОНЫ ОСТАЛИСЬ В ЗАПАСЕ

ИМПОРТ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В РОССИЮ СНИЗИЛСЯ



Импорт смартфонов и кнопочных телефонов в Россию сократился в первом полугодии на 3%, подсчитали в GS Group. По данным аналитиков, особенно резкое падение поставок - на 44% во втором квартале - произошло в бюджетном ценовом сегменте до 7 тыс. руб., в том числе у брендов BQ, Texet и Inoi. На ситуацию повлияла чересчур оптимистичная оценка потенциала рынка, признают его участники.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 02.09.2019