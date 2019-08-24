ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 31 августа, в размере 66.4897 руб. против 66.7471 руб. на 30 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



30.08.19 - 66.7471 руб.

29.08.19 - 66.4127 руб.

28.08.19 - 66.2608 руб.

27.08.19 - 65.9735 руб.

24.08.19 - 65.6046 руб.























"AK&M" от 02.09.2019