Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/09/2019
10:45

Повтор! Прибыль НМТП по МСФО за первое полугодие выросла до $630.367 млн

Прибыль НМТП по МСФО за первое полугодие выросла до $630.367 млн со $140.286 млрд годом ранее. Об этом сообщила компания.

Выручка упала на 5.3% до $455.076 млрд с $480.478 млрд. Показатель EBITDA вырос на 0.4% до $344.112 млрд руб. с $342.66 млрд руб.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО "НМТП" принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются ПАО "Транснефть" и группа "Сумма", 20% - Росимуществу, 10.5% - ЗАО "Транснефть-Сервис", 5% - структурам ОАО "РЖД".

В группу НМТП входят: ПАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт", АО "Новороссийский зерновой терминал", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Прибыль НМТП за 2018 год по МСФО упала на 43.2% до $268.111 млн с $472.029 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 5.7% до $951.253 млн с $899.831 млн, показатель EBITDA - на 2.4% до $669.433 млн с $653.743 млн.



"AK&M" от 02.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100