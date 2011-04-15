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02/09/2019
10:45

Повтор! Воркутауголь приобрёл два новых участка Воргашорского месторождения

АО "Воркутауголь" (входит в ПАО "Северсталь") приобрело лицензии на отработку двух новых блоков Воргашорского каменноугольного месторождения общими запасами почти 20 млн т угля марок 1Ж и ГЖО. Об этом говорится в сообщении компании.

Прирезка к блоку 43-ю, расположенному в юго-западной части Воргашорского месторождения, имеет запасы 9.1 млн т угля металлургической марки 1Ж. Всего же в блоке 43-ю залегает 19.4 млн т горной массы. Начать отработку этих запасов компания планирует осенью 2022 года после завершения проходческих работ. В течение шести лет шахта "Воргашорская" запустит семь лав в блоке 43-ю.

Блок 53-с находится в Северном блоке шахты "Воргашорская", его запасы - 9.5 млн т горной массы энергетической марки ГЖО. Первую лаву из предполагаемых пяти здесь запустят в 2024 году. Завершить отработку блока планируется в 2029 году.

Шахта "Воргашорская" - крупнейшее угледобывающее предприятие в европейской части Росс ии. Отрабатывает Воргашорское каменноугольное месторождение Печорского угольного бассейна на севере Республики Коми. Шахта является самой молодой в Воркуте и одной из самых модернизированных на сегодняшний день. В 2018 году "Воргашорская" добыла 2.9 млн т угля.


"AK&M" от 02.09.2019
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