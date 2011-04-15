Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 сентября

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Банк России установил на 3 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.8043
1 Азербайджанский манат 39.2711
100 Армянских драмов 13.9818
1 Белорусский рубль 31.6396
1 Болгарский лев 37.3995
1 Бразильский реал 16.0717
100 Венгерских форинтов 22.0973
1000 Вон Республики Корея 54.9617
10 Гонконгских долларов 84.9529
10 Датских крон 98.0969
1 Доллар США 66.6235
1 Евро 73.1726
100 Индийских рупий 92.5680
100 Казахстанских тенге 17.1588
1 Канадский доллар 49.9801
100 Киргизских сомов 95.6547
10 Китайских юаней 92.8978
10 Молдавских леев 37.5873
1 Новый туркменский манат 19.0625
10 Норвежских крон 73.1162
1 Польский злотый 16.7535
1 Румынский лей 15.4755
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.1636
1 Сингапурский доллар 47.9202
10 Таджикских сомони 68.7904
1 Турецкая лира 11.4633
10000 Узбекских сумов 71.0730
10 Украинских гривен 26.3521
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.6211
10 Чешских крон 28.2100
10 Шведских крон 67.9104
1 Швейцарский франк 67.2761
10 Южноафриканских рэндов 43.9655
100 Японских иен 62.6897
"AK&M" от 02.09.2019