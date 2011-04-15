Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 сентября

Банк России установил на 3 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.8043

1 Азербайджанский манат 39.2711

100 Армянских драмов 13.9818

1 Белорусский рубль 31.6396

1 Болгарский лев 37.3995

1 Бразильский реал 16.0717

100 Венгерских форинтов 22.0973

1000 Вон Республики Корея 54.9617

10 Гонконгских долларов 84.9529

10 Датских крон 98.0969

1 Доллар США 66.6235

1 Евро 73.1726

100 Индийских рупий 92.5680

100 Казахстанских тенге 17.1588

1 Канадский доллар 49.9801

100 Киргизских сомов 95.6547

10 Китайских юаней 92.8978

10 Молдавских леев 37.5873

1 Новый туркменский манат 19.0625

10 Норвежских крон 73.1162

1 Польский злотый 16.7535

1 Румынский лей 15.4755

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.1636

1 Сингапурский доллар 47.9202

10 Таджикских сомони 68.7904

1 Турецкая лира 11.4633

10000 Узбекских сумов 71.0730

10 Украинских гривен 26.3521

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.6211

10 Чешских крон 28.2100

10 Шведских крон 67.9104

1 Швейцарский франк 67.2761

10 Южноафриканских рэндов 43.9655

100 Японских иен 62.6897

"AK&M" от 02.09.2019