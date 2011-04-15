СК "Ингосстрах-Жизнь" обновила программы накопительного страхования для детей к 1 сентября. Об этом говорится в сообщении компании.



Новый продукт компании "Ингосстрах-Жизнь" - "Авантаж" включает детские программы накопительного страхования жизни (НСЖ) и предлагает набор актуальных опций управления продуктом, улучшенные характеристики НСЖ, а также дополнительные преимущества - налоговые и юридические привилегии, расширенные сервисные возможности.



Программы накопительного страхования жизни для детей - это расширенные возможности финансового планирования будущего. Они предоставляют гарантии того, что к определённому сроку будут накоплены средства на финансовую поддержку в непредвиденных ситуациях, связанных со здоровьем, на обеспечение благополучия детей при наступлении неблагоприятных событий. От банковских вкладов программы НСЖ отличает покрытие по страховым рискам: при заключении договора определяются страховые случаи, предполагающие возмещение. Неблагоприятные стечения обстоятельств, даже самые критичные, которые могут случиться с родителями, не отразятся на состоянии счёта застрахованного ребенка - взносы продолжит делать страховая компания.



Окончание программы можно запланировать к определённому возрасту ребёнка. Например, накопить к важному событию в жизни детей (совершеннолетие, окончание школы, поступление в ВУЗ). По истечении срока действия программы дети получат накопленную страховую сумму и дополнительный инвестиционный доход.



Накопленный капитал поможет реализовать долгосрочные планы: сделать крупное приобретение, направить средства на образование ребенка или использовать их для дальнейших инвестиций. Одно из главных преимуществ программ накопительного страхования жизни для детей - адресная передача капитала. Застрахованный может сам получить выплату с 14 лет без участия опекуна - застрахованным и получателем страховой выплаты является сам ребенок.



"Программы накопительного страхования жизни - это грамотный финансовый инструмент, который позволяет одновременно страховать жизненные риски и накапливать средства, обеспечивая уверенность в завтрашнем дне. Спрос на продукты накопительного страхования жизни неуклонно растёт. НСЖ для детей - это гарантия получения стартового капитала к намеченному сроку и защита от падения уровня жизни в случае непредвиденных обстоятельств", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстрах в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 02.09.2019