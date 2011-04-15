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02/09/2019
15:32

Газопровод от месторождений Ямала пройдёт через Обскую губу

Новый газопровод от месторождений Ямала пройдёт через акваторию Обской губы. Об этом сообщила Главгосэкспертиза России, которая рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода через Обскую губу для транспорта газа с Новопортовского и других месторождений Ямальского нефтегазодобывающего кластера.

По итогам изучения документации выдано положительное заключение.

Газопровод расчетной протяженностью около 115 км пройдёт по территории Ямальского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Он предназначен для транспорта газа с Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и других месторождений Ямальского полуострова до точки подключения к системе магистральных газопроводов ПАО "Газпром" на севере Тюменской области. Планируемые поставки газа в объеме 20.5 млрд куб. м в год будут осуществляться по газотранспортным маршрутам "Ямбург-Тула I" и "Ямбург-Тула II".

Проектируемая трасса газопровода пересечет акваторию Обской губы. Наибольшая глубина его залегания составит около 8.5 м, протяжённость подводной части - около 58.4 км. Сухопутные участки трассы проложат на Ямальском полуострове с 0 по 23 км и на Тазовском полуострове на отрезке 81-114 км.

Начальной точкой магистрального газопровода станет место его стыковки с проектируемым технологическим трубопроводом установки комплексной переработки газа Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. Окончанием станет точка врезки в магистральный газопровод "Ямбург - Тула I" на 89 км.

Кроме того, проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы, предусмотрено обустройство площадок линейной инфраструктуры на Ямальском и Тазовском участках газопровода, в том числе будут построены оконечная и промежуточные радиорелейные станции, а также автоматическая газораспределительная станция и посадочная площадка для вертолетов на 83 км.

Строительство магистрального газопровода через Обскую губу финансируется за счет средств заказчика - компании "Газпромнефть-Ямал".


"AK&M" от 02.09.2019
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