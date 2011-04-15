"Газпром нефть" получила лицензии на геологическое изучение флангов разрабатываемых месторождений

"Газпром нефть" впервые получила лицензии на геологическое изучение флангов разрабатываемых месторождений. Об этом говорится в сообщении компании.



Новые участки - "Южно-Зимний" и "Свердловский 4" - расположены на территории Тюменской и Свердловской областей.



"Фланговый" механизм предполагает приоритетное право недропользователей на получение поисковых лицензий на участки нераспределенного фонда недр в 20-километровой зоне от осваиваемых месторождений. На территории фланговых участков не должно быть учтенных запасов углеводородов или твердых полезных ископаемых.



"Газпромнефть-Хантос" получил лицензию на геологическое изучение Южно-Зимнего участка, примыкающего к разрабатываемому предприятием Зимнему месторождению. Актив расположен в Уватском районе Тюменской области. Его площадь - 445.9 кв. км. Согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, извлекаемые ресурсы актива составляют 6.8 млн т нефти.



Лицензию на геологическое изучение участка "Свердловский 4", фланга месторождения им. Рауля-Юрия Эрвье (Оурьинское месторождение), получило "Евротэк-Югра" (совместное предприятие "Газпром нефти" и Repsol). Площадь актива составляет 590 кв. км. Геологические ресурсы участка составляют 21 млн т нефти.



Лицензии на геологическое изучение обоих участков выданы на 5 лет. До конца 2019 года будут подготовлены программы поисково-оценочных работ для данных активов. В 2020 году начнется сейсморазведочное изучение участков.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.







"AK&M" от 02.09.2019