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02/09/2019
16:50

Яндекс.Такси доставит посылки

В Яндекс.Такси появилась новая услуга "Доставка".
Как сообщила компания, она пригодится в тех случаях, когда нужно быстро и недорого отправить небольшую посылку адресату в своём городе.

Доставку выполняют лучшие водители, давно работающие с заказами Яндекс.Такси, с рейтингом не ниже 4.8 из 5 баллов. Минимальная стоимость услуги составляет 249 руб. - в неё входят первые 6 минут и 2 километра поездки. Пока "Доставка" работает только в Москве, но позже появится и в других городах.

Компания "Яндекс.Такси" объединяет сервисы заказа поездок Яндекс.Такси и Uber в 16 странах, направление разработки беспилотных автомобилей, а также фудтех-сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Шеф. Яндекс.Такси работает с осени 2011 года.


"AK&M" от 02.09.2019
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