Яндекс.Такси доставит посылки

В Яндекс.Такси появилась новая услуга "Доставка".

Как сообщила компания, она пригодится в тех случаях, когда нужно быстро и недорого отправить небольшую посылку адресату в своём городе.



Доставку выполняют лучшие водители, давно работающие с заказами Яндекс.Такси, с рейтингом не ниже 4.8 из 5 баллов. Минимальная стоимость услуги составляет 249 руб. - в неё входят первые 6 минут и 2 километра поездки. Пока "Доставка" работает только в Москве, но позже появится и в других городах.



Компания "Яндекс.Такси" объединяет сервисы заказа поездок Яндекс.Такси и Uber в 16 странах, направление разработки беспилотных автомобилей, а также фудтех-сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Шеф. Яндекс.Такси работает с осени 2011 года.





"AK&M" от 02.09.2019