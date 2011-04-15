ЦБ объявил учётную цену золота на 4 сентября - 3296.48 руб./г против 3263.01 руб./г на 3 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 4 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3296.48 руб./грамм
Серебро: - 39.74 руб./грамм
Платина: - 2013.44 руб./грамм
Палладий: - 3304.11 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
28.08 29.08 30.08 31.08 03.09
Золото 3263.35 3291.97 3297.60 3263.29 3263.01
Серебро 37.76 39.21 39.66 39.30 39.31
Платина 1823.56 1853.37 1965.71 1998.74 2004.91
Палладий 3148.63 3155.85 3186.76 3206.54 3287.96