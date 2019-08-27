ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 3 сентября, в размере 66.6235 руб. против 66.4897 руб. на 31 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



31.08.19 - 66.4897 руб.

30.08.19 - 66.7471 руб.

29.08.19 - 66.4127 руб.

28.08.19 - 66.2608 руб.

27.08.19 - 65.9735 руб.

























"AK&M" от 03.09.2019