ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 3 сентября, в размере 73.1726 руб. против 73.3847 руб. на 31 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



31.08.19 - 73.3847 руб.

30.08.19 - 73.9558 руб.

29.08.19 - 73.6583 руб.

28.08.19 - 73.6091 руб.

27.08.19 - 73.3955 руб.

























































































































































"AK&M" от 03.09.2019