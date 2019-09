Газпром и Оренбургская область подписали соглашение о взаимодействии

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер подписали соглашение о взаимодействии. Об этом говорится в сообщении компании.



Документ предусматривает сотрудничество в решении практических задач, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды и охрану атмосферного воздуха. В частности, представители Газпрома на постоянной основе будут участвовать в работе экологического совета при правительстве Оренбургской области, а также в разработке мероприятий по обеспечению экологической безопасности региона.



Напомним, между Газпромом и правительством Оренбургской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.



На 1 января 2019 года уровень газификации Оренбургской области составил 98.4% (в среднем по России - 68.6%).



На территории Оренбургской области действует девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) Газпрома. Изучается возможность размещения двух АГНКС на федеральной трассе М-5 "Урал".



В рамках программы "Газпром - детям" в регионе построены три физкультурно-оздоровительных комплекса, современные многофункциональные спортивные площадки, игровые комплексы, проведена реконструкция стадиона и Дворца культуры и спорта "Газовик" в Оренбурге. Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в с. Северном Северного района.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



