В Москве 7 и 8 сентября ограничат продажу алкоголя

В дни празднования 872-летия Москвы, 7 и 8 сентября 2019 года, в городе ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом сообщила столичная мэрия.



Спиртные напитки, а также газировку и соки в стеклянной таре нельзя будет приобрести в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых гуляний. Ограничения будут действовать как в центре столицы, на Тверской и Моховой улицах, проспекте Академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади и улице Волхонке, так и в других округах.



Продажа алкоголя будет ограничена и в местах запуска праздничных фейерверков. Представления начнутся в субботу, 7 сентября, в 21:00 на 33 площадках в разных частях города. Большинство из них находится в парках. Пиротехнические шоу организуют, например, в саду "Эрмитаж", в парках "Кузьминки", "Ходынское поле" и "Сокольники".





"AK&M" от 03.09.2019