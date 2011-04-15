В Новой Москве построят газопровод для СНТ

В Новой Москве построят газопровод для садовых некоммерческих товариществ (СНТ), сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



Линия длиной почти 3.2 км будет расположена по адресу: деревня Лапшинка - Киевское шоссе (ЗАО, ТиНАО).



"Строительство газопровода позволит снизить нагрузку на существующие сети, подключить к газоснабжению новых потребителей и сформировать резервы газа для бесперебойной подачи жителям", - сказала А.Пятова.



Она добавила, что проект вынесут на публичные слушания. После ввода объекта повысится степень надёжности всей газораспределительной системы в новых округах.



Проект планировки территории линейного объекта (газопровода высокого давления) одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы.



Напомним, Градостроительно-земельная комиссия, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, создана в конце 2010 года. Её основная задача - оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции объектов, сохранения культурного наследия и др.



Из-за большого числа обращений часть полномочий ГЗК делегирована рабочим группам. В Стройкомплексе Москвы рабочую группу возглавляет заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



"AK&M" от 03.09.2019