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03/09/2019
12:42

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 сентября

Банк России установил на 4 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 44.9951
1 Азербайджанский манат 39.4384
100 Армянских драмов 14.0488
1 Белорусский рубль 31.5823
1 Болгарский лев 37.4474
1 Бразильский реал 15.9843
100 Венгерских форинтов 22.1079
1000 Вон Республики Корея 55.0301
10 Гонконгских долларов 85.2951
10 Датских крон 98.2254
1 Доллар США 66.9072
1 Евро 73.2032
100 Индийских рупий 92.6564
100 Казахстанских тенге 17.2173
1 Канадский доллар 50.1178
100 Киргизских сомов 96.0620
10 Китайских юаней 93.2063
10 Молдавских леев 37.6412
1 Новый туркменский манат 19.1437
10 Норвежских крон 73.1354
1 Польский злотый 16.7733
1 Румынский лей 15.5021
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.5518
1 Сингапурский доллар 48.0345
10 Таджикских сомони 69.0477
1 Турецкая лира 11.5652
10000 Узбекских сумов 71.3757
10 Украинских гривен 26.4340
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.3154
10 Чешских крон 28.2750
10 Шведских крон 67.6965
1 Швейцарский франк 67.4944
10 Южноафриканских рэндов 43.9468
100 Японских иен 63.0813

"AK&M" от 03.09.2019
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