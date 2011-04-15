Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 сентября

Банк России установил на 4 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.9951

1 Азербайджанский манат 39.4384

100 Армянских драмов 14.0488

1 Белорусский рубль 31.5823

1 Болгарский лев 37.4474

1 Бразильский реал 15.9843

100 Венгерских форинтов 22.1079

1000 Вон Республики Корея 55.0301

10 Гонконгских долларов 85.2951

10 Датских крон 98.2254

1 Доллар США 66.9072

1 Евро 73.2032

100 Индийских рупий 92.6564

100 Казахстанских тенге 17.2173

1 Канадский доллар 50.1178

100 Киргизских сомов 96.0620

10 Китайских юаней 93.2063

10 Молдавских леев 37.6412

1 Новый туркменский манат 19.1437

10 Норвежских крон 73.1354

1 Польский злотый 16.7733

1 Румынский лей 15.5021

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.5518

1 Сингапурский доллар 48.0345

10 Таджикских сомони 69.0477

1 Турецкая лира 11.5652

10000 Узбекских сумов 71.3757

10 Украинских гривен 26.4340

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.3154

10 Чешских крон 28.2750

10 Шведских крон 67.6965

1 Швейцарский франк 67.4944

10 Южноафриканских рэндов 43.9468

100 Японских иен 63.0813

"AK&M" от 03.09.2019