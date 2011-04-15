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03/09/2019
12:48

ФНС сообщила о случаях некорректного заявления вычетов по НДФЛ

ФНС сообщила о случаях некорректного заявления вычетов по НДФЛ.

Как говорится в сообщении службы, с помощью фирм, оказывающих юридические услуги сомнительного качества, граждане направляют в налоговые органы пакет подтверждающих право на вычет документов в виде простых обращений. Заявления, поступившие таким образом, рассматриваются в рамках информирования граждан и не могут привести к желаемому результату. Поэтому ФНС России не рекомендует пользоваться юридическими услугами сомнительных организаций и лиц, а за получением налоговых вычетов обращаться в установленном порядке.

Граждане могут вернуть часть НДФЛ, если потратили эти деньги на обучение, лечение, покупку недвижимости и др., заявив налоговый вычет в любое время в течение года. Сделать это можно двумя способами: подать по окончании года декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие документы онлайн через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или отправить их по почте с описью вложения в налоговый орган; подтвердить своё право на имущественный или социальный налоговый вычет в инспекции. С полученным уведомлением и заявлением следует обратиться к своему работодателю, который прекращает удерживать НДФЛ из вашей зарплаты в пределах размеров налогового вычета.

Форма налоговой декларации 3-НДФЛ является универсальной для отражения всех видов доходов и налоговых вычетов. При этом для получения, например, социальных вычетов заполнять все её листы не обязательно - достаточно пяти листов, включая титульный.

Для удобства заполнения 3-НДФЛ налогоплательщики могут использовать программу "Декларация", которая позволяет автоматически формировать нужные листы формы. Пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" заполняют и направляют ее в налоговый орган онлайн. При этом сервис автоматически переносит в декларацию персональные сведения о налогоплательщике, суммы полученного им дохода и уплаченного НДФЛ, что позволит избежать ошибок при заполнении.


"AK&M" от 03.09.2019
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