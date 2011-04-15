АФК "Система" может продать производителя сверхдальних радаров

АФК "Система" готова продать часть акций концерна "Радиотехнические и информационные системы" - производителя сверхдальнобойных радиолокационных станций (РЛС). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в отрасли.



Наиболее вероятный их покупатель - концерн "Алмаз-Антей", выпускающий системы С-400 и С-500.



Отмечается, что объединение усилий концернов, занимающихся ПВО и ПРО, может положительно сказаться на оборонной отрасли.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 03.09.2019