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03/09/2019
12:46

Porsche отзывает автомобили в РФ

ООО "Порше Руссланд" отзывает 138 транспортных средств марки Porsche Cayman / Boxster (тип 981), Porsche 718 Cayman / 718 Boxster (тип 982), Porsche Panamera (тип 970), Porsche 911 (тип 991). Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июля 2015 года по май 2017 года.

Причиной отзыва является вероятность того, что на транспортных средствах установлен блок управления Airbag с конденсатором электропитания, не отвечающим высоким стандартам качества Porsche. В настоящее время диагностировать состояние конденсатора невозможно, и в случае возникновения его неисправности соответствующее предупредительное сообщение может не быть отображено на дисплее комбинации приборов. Неисправный конденсатор может послужить причиной непредвиденной активации подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности, либо может предотвратить их активацию в случае дорожно-транспортного происшествия.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будет обновлено программное обеспечение блока управления Airbag для обеспечения возможности обнаружения неисправного конденсатора в ходе диагностики и своевременной активации предупредительного индикатора подушек безопасности.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 03.09.2019
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