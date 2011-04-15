Mazda отзывает 92 автомобиля CX-5 в РФ

ООО "Мазда Мотор РУС" отзывает 92 транспортных средств марки Mazda CX-5. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные c декабря 2014 года по январь 2016 года.



Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что система сигнала аварийной остановки (ESS) и система предотвращения вторичного столкновения (SCR), которые предназначены для активации сигнала предупреждения об опасности при определённых событиях, таких как внезапное экстренное торможение или авария при столкновении, могут оповещать о предупреждении с ненадлежащей частотой мигания сигнала.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет выполнена процедура перепрограммирования переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM).



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 03.09.2019