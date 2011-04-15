МАК сформировал комиссию по расследованию ряда авиапроисшествий

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию ряда авиационных происшествий. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Так, 31 августа 2019 года в городском округе Долгопрудный Московской области в районе Клязьминского водохранилища произошло авиационное происшествие (катастрофа) с ЕЭВС автожиром ТАНГО-2 RA-0674A, принадлежащим частному лицу. По имеющейся информации, произошло столкновение с проводами ЛЭП с последующим падением в Клязьминское водохранилище. КВС и пассажир погибли.



Кроме того, 31 августа в районе Минино Клинского района Московской области произошло авиационное происшествие (катастрофа) с ЕЭВС самолётом Элитар Сигма С4Е-006 RA-1955G, принадлежащим частному лицу. По имеющейся информации, КВС погиб, пассажир травмирован.



Помимо этого, 30 августа при выполнении рейса с посадочной площадки Ус-Хатын в Якутске (РФ) в направлении посёлка Суордах произошло авиационное происшествие (катастрофа) с самолётом Ан-2 RA-33061, принадлежащим частному лицу. По имеющейся информации, самолёт совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского улуса. На борту находились 2 члена экипажа и 3 пассажира. В результате авиационного происшествия 2 пассажира погибли.



Комиссия МАК приступила к работе.



"AK&M" от 03.09.2019